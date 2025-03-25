Из Свердловской области выдворили и депортировали 5 тысяч мигрантов в 2024 году

Суды вынесли 5 тысяч решений по материалам органов внутренних дел об административном выдворении и депортации из Свердловской области иностранных граждан в 2024 году, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. Он добавил, что за отчетный период было пресечено свыше 19 тыс. административных правонарушений со стороны мигрантов. «Установлен запрет въезда в РФ для 5 тыс. иностранцев, вынесено 1,3 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны, аннулировано 1140 ранее выданных патентов»,— подчеркнул генерал-лейтенант Мешков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По его данным, в 2024 году в Свердловскую область въехало 232,1 тыс. иностранных граждан. Александр Мешков отметил, что несмотря на увеличение в 1,5 раза выявленных уголовных нарушений, связанных с организацией незаконной миграции, в полиции фиксируют рост криминальной активности со стороны приезжих. «В 2024 году на учет поставлено 739 преступлений, совершенных гражданами других государств»,— добавил Александр Мешков.

С этим генерал-лейтенант Мешков заверил, что противоправная деятельность иностранцев не оказала влияния на общую криминальную обстановку в регионе, как и в предыдущие годы. «Удельный вес таких деяний от всех зарегистрированных преступлений в области составляет 2,6%. Для сравнения, по России этот показатель равняется 4,3%, в Уральском федеральном округе — 3,1%»,— пояснил он.

В ходе доклада о деятельности органов внутренних дел в 2024 году Александр Мешков подчеркнул, что общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев