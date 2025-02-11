С поврежденного танкера Koala в Усть-Луге намерены откачать 130 тыс. тонн мазута
Специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки 130 тыс. тонн мазута, который находится на борту получившего повреждение в результате взрывов танкера Koala в порту Усть-Луга. Для этого в порт доставили насосы из Мурманска. В настоящий момент оборудование уже разгрузили и проверяют его готовность, сообщили во вторник, 11 февраля, в Минтрансе РФ.
Фото: Министерство транспорта РФ
Параллельно специалисты проводят осмотр судна и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии и, поскольку в машинном отделении находится вода, в настоящий момент прорабатываются безопасные варианты подачи пара с берега, отметили в ведомстве.
Также в сообщении уточняется, что поврежденное судно осматривает водолазная группа Морспасслужбы. Утечек нефтепродуктов не обнаружено. Никто из членов экипажа не пострадал, грузовые резервуары с топливом не повреждены, еще раз подчеркнули в Минтрансе.
На месте ход работ контролирует заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов. Судно по-прежнему находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы его затопления нет. Вокруг танкера установлены боновые заграждения, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что капитан порта Усть-Луга дал владельцу частично затопленного танкера Koala три месяца на подъем судна. Обязательство вступило в силу с 11 февраля, следует из соответствующего распоряжения.
Подробнее об инциденте и его последствиях — в материале «Ъ-СПб» «Koala поставила причал "Усть-Луга Ойл" на простой».