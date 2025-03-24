ВСУ атаковали БПЛА нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодаре

Сегодня, 24 марта, ночью украинские военные с помощью БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО перехватили украинский ударный дрон в 7 км от объекта энергетической инфраструктуры. Фрагменты БПЛА упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК в России. В прошлый раз она подверглась атаке беспилотников 17 февраля. В ночь на 19 марта тремя украинскими БПЛА была атакована нефтебаза в станице Кавказской, используемая для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в систему КТК. При падении обломков дрона был поврежден трубопровод, начался пожар. Эта атака произошла спустя несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого господин Путин поддержал идею США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

«Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации»,— говорится в пресс-релизе российского Минобороны.

21 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, пострадали двое пожарных. В тот же день удалось потушить один из резервуаров нефтебазы.

О российско-украинском конфликте — в материале «Ъ» «Третьим будет».