Пожарные полностью потушили один из резервуаров горящей нефтебазы на Кубани

Пожар на резервуаре нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края полностью потушен. По состоянию на 20:00 мск площадь пожара на нефтебазе сократилась до 1,25 тыс. кв. м, сообщает оперштаб региона.

Сейчас сотрудники МЧС тушат соседний резервуар, который был поврежден и воспламенился в ночь на сегодня, 21 марта. Также пожарные охлаждают остальные три резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. Пожар на ней начался в ночь на 19 марта в результате атаки украинских БПЛА. Сегодня, 21 марта, утром на нефтебазе произошел взрыв, в результате пострадали двое пожарных. Площадь возгорания достигала 10 тыс. кв. м.

Атака на нефтебазу была осуществлена через несколько часов после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров господин Путин поддержал идею США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Кремль расценивает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.

Подробности переговоров — в материале «Ъ» «Договорились».