Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 25 боеприпасов и 70 беспилотников. В результате один человек погиб и трое были ранены. Разрушения установлены в 16 частных домовладениях и 13 транспортных средствах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила беспилотник. Последствий не установлено.

В Белгородском районе села Ближнее, Красный Октябрь, Орловка, Отрадное, Солохи и Ясные Зори атаковали семью БПЛА, четыре из которых сбила система ПВО. Сегодня ночью в селе Солохи из-за сброса взрывных устройств с беспилотника пострадали частных дома, легковушка и надворная постройка, в селе Отрадное — четыре частных домовладения и три автомобиля, в селе Красный Октябрь на территории фермерского хозяйства выбиты окна в доме и нарушена линия электропередачи.

В Борисовском районе по селу Цаповка ударили с помощью одного дрона. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе город Валуйки, поселки Дальний и Уразово, села Борки, Герасимовка, Долгое, Казначеевка, Конопляновка, Кукуевка, хутор Леоновка атаковали с помощью 18 БПЛА. В селе Кукуевка разрушения получили два грузовика и три единицы сельхозтехники, в селе Борки на хуторе Леоновка — по одному автомобилю.

В Волоконовском районе село Тишанка попало под обстрел с применением четырех боеприпасов. Повреждения установлены в четырех частных домовладениях, объекте торговли, на линиях электро- и газоснабжения. Аварийные службы уже завершили восстановительные работы.

В Грайворонском округе по селам Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино ударили с помощью четырех боеприпасов и четырех БПЛА. Сегодня ночью из-за сбросов взрывных устройств с дрона в селе Новостроевка-Первая пострадали два частных домовладения и легковой автомобиль.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка и Поповка обстреляли с помощью 17 боеприпасов и шести беспилотников, один из которых ликвидировали. На участке автодороги Графовка — Репяховка в результате атаки БПЛА погиб сотрудник Росгвардии. На том же участке был ранен мирный житель, он отправлен на амбулаторное лечение. Два транспортных средства получили разрушения. Вечером в райцентре Красная Яруга беспилотник влетел в частный дом — в нем выбиты окна.

В Ракитянском районе села Бобрава, Святославка и хутор Барилов атаковали с помощью трех БПЛА. В результате удара дрона на участке автодороги Святославка — Илек-Кошары пострадали супруги, они находятся в Ракитянской ЦРБ. Транспортное средство, на котором они ехали, повреждено. В поселке Ракитное осколками посечена легковушка.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка и Муром попали под удар 30 беспилотников, 24 из которых были уничтожены. Ночью из-за сброса взрывных устройств с БПЛА и в результате атак двух FPV-дронов в селе Муром пострадали два частных домовладения. В селе Вознесеновка на территории сельхозпредприятия повреждены цех и трактор. В Шебекине разрушения получили забор частного домовладения и надворная постройка на его территории, а также — крыша другого частного дома.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь белгородских муниципалитетов с помощью 32 боеприпасов и 80 беспилотников. В результате пострадали два человека, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова