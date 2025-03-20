В результате обстрелов Белгородской области за сутки ранено двое мирных жителей

За прошедшие сутки восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Было выпущено минимум 32 боеприпаса и 80 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе в медучреждения с ранениями обратилось два мирных жителя. Разрушения получили 14 домов, четыре автомобиля, а также коммерческие постройки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Алексеевским округом было сбито два БПЛА, обошлось без последствий.

В Белгородском районе поселки Комсомольский, Октябрьский, села Ближнее, Чайки, Черемошное, а также хутор Церковный попали под удар девяти дронов, семь из которых были сбиты. В хуторе Церковный повреждено здание сельхозпредприятия, в поселке Октябрьский — инфраструктурный объект связи предприятия.

В Валуйском округе 24 БПЛА атаковали город Валуйки, поселок Дальний, села Борки, Долгое, хутора Жердевка и Нижние Мельницы. 12 дронов было нейтрализовано. В поселке Дальний повреждены два автомобиля, в селе Долгое — частный дом. За ночь после сбрасывания снарядов с беспилотников в селе Борки повреждены девять частных домов, газовая труба и семь транспортных средств.

В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка в ходе обстрела было выпущено девять боеприпасов и четыре дрона. В селе Тишанка есть разрушения: повреждены четыре частных дома, надворная постройка и соцобъект.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Козинка и Пороз в ходе трех обстрелов ВСУ выпустило 14 боеприпасов и восемь дронов, обошлось без разрушений.

В Краснояружском районе обстрелу с применением пяти боеприпасов и двух БПЛА подверглись села Графовка, Репяховка и Сергиевка. Один беспилотник перехватила система ПВО. В результате атаки был поврежден один автомобиль.

В Ракитянском районе село Илек-Кошары атаковал один беспилотником, в результате атаки огнем уничтожен ангар сельхозпредприятия.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Большетроицкое, Графовка, Ржевка, хуторам Балки, Марьино, Мухин, Панков и Ржавец в ходе обстрела выпущено четыре боеприпаса и 32 БПЛА, из которых 27 были сбиты. В результате атаки в городе Шебекино на предприятии повреждено складское помещение. Ночью от ударов дронов в поселке Маслова Пристань и хуторе Ржавец было повреждено по одному коммерческому объекту и один легковой автомобиль, в селе Большетроицкое задета линия электропередачи. Утром 20 марта двое пострадавших от атак дронов обратились в медучреждения. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился местный житель, получивший ночью минно-взрывную травму в поселке Маслова Пристань. В белгородскую городскую больницу №2 обратилась женщина с баротравмой, полученной сегодня ночью в хуторе Ржавец.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 57 боеприпасов и 19 беспилотников. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Разрушения получили три частных домовладения и пять автомобилей, сообщал вчера губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова