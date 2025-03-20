Три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА над Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали транспортные средства в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На участке автодороги Графовка — Репяховка в Краснояружском районе автомобиль попал под удар одного БПЛА. В результате мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ, откуда после оказания первой помощи был отправлен на амбулаторное лечение. Машина повреждена.

Еще один беспилотник атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илек-Кошары в Ракитянском районе. В результате супруги получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Их доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медпомощи пациентов планируют перевести в горбольницу №2 в Белгороде. Автобус получил различные повреждения.

Сегодня днем сотрудник Росгвардии погиб в результате удара дрона по служебному автомобилю в Краснояружском районе.

Алина Морозова