Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 марта

09:28. С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 уголовных дел. Об этом сообщили в СКР.

09:11. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

08:01. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БпЛА — над территорией Волгоградской области, четыре БпЛА — над территорией Ростовской области, четыре БпЛА — над территорией Курской области, один БпЛА — над территорией Белгородской области.

07:20. «Ночь прошла относительно спокойно. Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться крайне сложной. Жителей вернуть в дома мы пока не можем — это крайне опасно для жизни»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

06:07. Курской область: отбой опасности БПЛА.

02:53. Курская область: опасность БПЛА.