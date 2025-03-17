Главные новости за 17 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Специалистам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» потребовалось четыре дня на ликвидацию технологического нарушения на водоводе диаметром 1200 мм на улице Подвойского, 47. О завершении работ в пресс-службе предприятия сообщили ночью 16 марта. Жители микрорайона снова обеспечены услугами холодного водоснабжения в полном объеме.

Период технологической разводки мостов через Неву перед началом сезона навигации стартует в Петербурге с 17 марта. Первыми в ночь на вторник, 18 марта, разведут Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10), сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В дальнейшем план технических разводок следующий: в ночи на 18 и 19 марта планируется развести Благовещенский мост, Литейный и мост Александра Невского. В ночи на 20 и 22 марта — Дворцовый, Биржевой, Большеохтинский и Володарский мосты.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. Он размещался на территории складского помещения. Готовую продукцию бутлегеры развозили на личных автомобилях и продавали с рук. На месте полицейские задержали четырех граждан одного из государств ближнего зарубежья. Мужчины разливали спиртосодержащую жидкость по емкостям. Троих из них допросили в качестве подозреваемых, после чего заключили под стражу. У четвертого доставленного в отдел выявили грубые нарушения миграционного законодательства.

Автомобили китайской марки Jaecoo начали выпускать на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Произведенные на предприятии машины уже стоят на одной из центральных парковок завода. Как отмечают автоэксперты, слухи о крупноузловом производстве Jaecoo на петербургском заводе ходили с конца прошлого года. Недавно Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что объем производства автомобилей бренда достигает 1700-2000 машин в месяц.

Федеральная правительственная комиссия одобрила предоставление администрации Санкт-Петербурга казначейского инфраструктурного кредита на строительство метро. Речь идет о сумме в размере 2,248 млрд рублей. Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет финансов Петербурга, кредит будет выдан на участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». Заемные средства нужны для того, чтобы рассчитаться с более ранними обязательствами, пояснили в комитете Смольного.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, а также его предполагаемым соучастникам Владимиру Карпинскому и Анатолию Мотылю. Кулибаба приговорен к 10 годам ИК общего режима, остальные фигуранты оправданы, сообщил из зала суда в понедельник, 17 марта, корреспондент «Ъ-СПб». Владимиру Кулибабе инкриминировали убийство (ст. 105 УК РФ), также вместе с возможными подельниками он проходил по статьям «покушение на убийство» (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и «бандитизм» (ст. 209 УК РФ). Фигурант вину не признал, однако присяжные посчитали виновность Кулибабы доказанной.

На должность председателя контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга выдвинули Константина Желудкова. Решение было принято в ходе заседания бюджетно-финансового комитета 17 марта, сообщил депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок. Господин Желудков является действующим главой государственного органа финансового контроля. Он был назначен председателем контрольно-счетной палаты в июне 2020 года.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году ограничения свободы Оксану Ольховикову и Ольгу Андрианову, обвиняемых в поставке некачественного питания членам избирательных комиссий во время выборов губернатора города. Тогда отравились 36 человек. Как сообщили 17 марта в объединенной пресс-службе городских судов, подсудимые признали вину в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК).

В Санкт-Петербургском Центре поддержки экспорта стартовал прием заявок на участие в программе по транспортировке сборных грузов в 2025 году. Суть транспортировки сборных грузов заключается в объединении товаров от разных заказчиков в единый сборный груз, сообщили 17 марта в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного. Как уточнили в КППИиТ, в приоритете — небольшие партии товаров, не требующие особых условий хранения и специального температурного режима.

При расследовании дела о прорыве дамбы на Беломорско-Балтийском канале вскрылось мошенничество на сумму более чем в 11 млн рублей. По подозрению в совершении преступления были задержаны директор по строительству и начальник проекта одной из московских фирм, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ. Как полагает следствие, фигуранты присвоили более 11 млн рублей бюджетных средств, которые выделялись на реконструкцию плотины Беломорканала. При этом, отметили в ведомстве, в документах искажались данные о поставках песка и услугах по его транспортировке. Задержанным было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), в данный момент фигуранты находятся под стражей.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры к Илье Зеленову — собственнику подвального помещения в доходном доме Ф.Я. и Н.Я. Колобовых по адресу: улица Ленина, дом 8, сообщили в пресс-службе городских судов. Уточняется, что это связано с незаконными работами по реконструкции в здании — объекте культурного наследия. Из иска следует, что по коллективному обращению граждан и информации СМИ в помещении провели проверку. В подвале обнаружили признаки выполнения работ по реконструкции, а также трещины на видимых участках фундамента и кладке стен.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу начальника ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» Олега Сайфулина, а также фактических руководителей ООО «Каскад» Виталия Маркова и Олега Дмитриева, генерального директора ООО «Таганай АВМ» Василия Ажойчика и его заместителя Сергея Зиновьева. Все они проходят по делу о мошенничестве с госконтрактами на поставку противогазов, сообщили 17 марта в Объединенной пресс-службе городских судов. По версии следствия, фигуранты присваивали средства бюджета Ленобласти, выделяемые на закупку противогазов для нужд формирования резерва имущества гражданской обороны региона. В общей сложности речь идет более чем о 238 млн рублей.