Против владельца помещения в Доме Колобовых подали иск из-за незаконной реконструкции

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры к Илье Зеленову — собственнику подвального помещения в доходном доме Ф.Я. и Н.Я. Колобовых по адресу: улица Ленина, дом 8, сообщили в пресс-службе городских судов. Уточняется, что это связано с незаконными работами по реконструкции в здании — объекте культурного наследия.

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Из иска следует, что по коллективному обращению граждан и информации СМИ в помещении провели проверку. В подвале обнаружили признаки выполнения работ по реконструкции, а также трещины на видимых участках фундамента и кладки стен.

При этом у владельца не было ни разрешения на проведение работ, ни согласия собственников других помещений. Также отмечается, что, учитывая образованные трещины, работы представляют угрозу дому.

Истец просит суд обязать гражданина Зеленова привести помещение в состояние, существовавшее до реконструкции, а также следить за развитием трещин и, в случае выявления сверхнормативных деформаций, усилить фундамент.

Кроме того, прокуратура предлагает наложить на помещение арест и запретить осуществлять в отношении него любые регистрационные действия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что особняк В.Ф. Друри на улице Степана Разина признали региональным памятником.

Артемий Чулков