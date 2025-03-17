Суд Петербурга огласил приговор по массовому отравлению членов избиркомов на выборах

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году ограничения свободы Оксану Ольховикову и Ольгу Андрианову, обвиняемых в поставке некачественного питания членам избирательных комиссий во время выборов губернатора города. Тогда отравились 36 человек.

Как сообщили 17 марта в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, подсудимые признали вину в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК). Они отвечали за обеспечение питанием членов избирательных комиссий во время Единого дня голосования в 2024 году.

Согласно материалам дела, Ольховикова, состоящая в должности руководителя отдела горячего питания АО «Артис — Детское питание», а также ее подчиненная Андрианова не обеспечили осмотр работников компании на наличие инфекционных заболеваний, а также уборку и дезинфекцию производственных помещений и инвентаря.

Из-за этого к работе были допущены сотрудники, зараженные золотистым стафилококком, попавшим в приготовленную еду для членов избирательных комиссий, и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка во время голосования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор изъял из оборота в Петербурге более 6 тонн некачественной продукции.

Артемий Чулков