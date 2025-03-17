Более 4 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в поселке Ульяновка

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. Он размещался на территории складского помещения. Готовую продукцию бутлегеры развозили на личных автомобилях и продавали с рук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщила 17 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк, на месте полицейские задержали четырех граждан одного из государств ближнего зарубежья. Мужчины разливали спиртосодержащую жидкость по емкостям. Троих из них допросили в качестве подозреваемых, после чего заключили под стражу. У четвертого доставленного в отдел выявили грубые нарушения миграционного законодательства. Он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы РФ, уточнила госпожа Волк.

При осмотре склада полицейские обнаружили и изъяли свыше 600 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, более 300 бутылок водки под логотипом премиального бренда, а также около 100 канистр со спиртом. Общий вес изъятого фальсификата превысил 4 тонны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (производство, закупка, поставки, хранение, перевозка, розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В настоящее время правоохранители устанавливают организаторов противоправного бизнеса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские закрыли подпольный цех по производству контрафактного спиртного в деревне Вирки. В ходе обыска было изъято сырье и оборудование, а также свыше 7,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Андрей Цедрик