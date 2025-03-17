Главу ГКУ в Ленобласти арестовали по делу о мошенничестве с поставкой противогазов

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу начальника ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» Олега Сайфулина, а также фактических руководителей ООО «Каскад» Виталия Маркова и Олега Дмитриева, генерального директора ООО «Таганай АВМ» Василия Ажойчика и его заместителя Сергея Зиновьева. Все они проходят по делу о мошенничестве с госконтрактами на поставку противогазов, сообщили 17 марта в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, фигуранты присваивали средства бюджета Ленобласти, выделяемые на закупку противогазов для нужд формирования резерва имущества гражданской обороны региона. В общей сложности речь идет более чем о 238 млн рублей.

В период с 13 сентября 2023 года по 1 октября 2024-го ГКУ и указанные компании заключили шесть госконтрактов на поставку противогазов. При этом товар не соответствовал требованиям качества и не был допущен до обращения на товарном рынке РФ, и все фигуранты дела знали об этом, считает следствие.

В данный момент расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигуранты были арестованы сроком на 1 месяц 27 суток.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что при расследовании аварии на Беломорканале вскрылось мошенничество на 11 млн рублей.

Дарья Астанина