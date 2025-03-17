«Водоканал» спустя четыре дня ликвидировал аварию на улице Подвойского

Специалистам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» потребовалось четыре дня на ликвидацию технологического нарушения на водоводе диаметром 1200 мм на улице Подвойского, 47. О завершении работ в пресс-службе предприятия сообщили ночью 16 марта.

Жители микрорайона снова обеспечены услугами холодного водоснабжения в полном объеме. В «Водоканале» предупредили, что движение транспортных средств по проспекту Строителей будет возобновлено к утру 17 марта.

На предприятии сообщили об аварии на Подвойского 13 марта. В тот же день специалисты приступили к работам на железобетонном водоводе. В связи этим организация установила прицепы-цистерны с питьевой водой по нескольким улицам в микрорайоне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за аварии жители Нового Оккервиля на трое суток остались без воды.

Татьяна Титаева