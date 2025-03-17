При расследовании аварии на Беломорканале вскрылось мошенничество на 11 млн рублей

При расследовании дела о прорыве дамбы на Беломорско-Балтийском канале вскрылось мошенничество на сумму более чем в 11 млн рублей. По подозрению в совершении преступления были задержаны директор по строительству и начальник проекта одной из московских фирм, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ.

Как полагает следствие, фигуранты присвоили более 11 млн рублей бюджетных средств, которые выделялись на реконструкцию плотины Беломорканала. При этом в документах искажались данные о поставках песка и услугах по его транспортировке. Задержанным было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), в данный момент фигуранты находятся под стражей.

Напомним, авария на Беломорканале произошла 29 июля 2024 года из-за разрушения временной строительной перемычки, которую установили для проведения ремонтных работ на плотине в районе 11-го шлюза. Прорыв дамбы привел к разрушению объектов близлежащих населенных пунктов, три человека погибли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дарья Астанина