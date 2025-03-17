Желудкова выдвинули на должность главы контрольно-счетной палаты Петербурга

На должность председателя контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга выдвинули Константина Желудкова. Решение было принято в ходе заседания бюджетно-финансового комитета 17 марта, сообщил депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Желудков является действующим главой государственного органа финансового контроля. Он был назначен предстателем контрольно-счетной палаты в июне 2020 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за пост детского омбудсмена Петербурга поборются два кандидата. Среди них Анна Митянина и Ярослав Белоусов.

Татьяна Титаева