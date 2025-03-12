Грузинский пат

После начала в Грузии массовых проевропейских акций протеста прошло уже 100 дней. В стране установилось определенное равновесие. С одной стороны, оппозиционные силы — партии, СМИ и НКО — не могут заставить власти назначить внеочередные парламентские выборы. С другой — правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), несмотря на ужесточение законодательства и меры в отношении участников протестов, не в состоянии полностью овладеть ситуацией «на улице». Стороны противостояния ждут «генерального сражения» в ближайшее время.

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«Это истинно народный протест»

Оппозиционные телекомпании «Пирвели» и «Формула» (принадлежат бизнес-группам, противостоящим властям Грузии) во вторник практически одними словами сообщили: оппозиционная коалиция решила 31 марта провести широкомасштабную акцию протеста в центре Тбилиси, у здания парламента. В этот день будет праздноваться годовщина референдума 1991 года, когда 98% жителей Грузии проголосовали за выход из состава СССР. «Сейчас, когда страной управляют путинские марионетки, судьба независимости Грузии зависит от воли народа, как и 34 года назад»,— говорилось в заявлении оппозиции.

Решение о проведении митинга у здания парламента — там, где начинались все переломные события новейшей истории, в том числе «революция роз» 2003 года,— оппозиционеры приняли после совещания с пятым президентом страны Саломе Зурабишвили.

Она по-прежнему считает себя «легитимным президентом», несмотря на истечение срока полномочий после избрания парламентом и инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили.

Поле для «решающей общенародной акции» уже подготовлено и опробовано: на центральном проспекте Руставели, неподалеку от здания парламента, продолжается бессрочная «молчаливая акция» оппозиционеров. Они каждый вечер перекрывают проезжую часть проспекта и молча стоят на нем, демонстрируя плакаты с главными требованиями — об «освобождении всех политзаключенных» и назначении в стране новых парламентских выборов. Официальные итоги голосования 26 октября прошлого года, когда ГМ получила около 54% голосов, оппозиционеры считают «не отражающими истинной воли грузинского народа».

«Молчаливые сердитые акции» и «непримиримые шествия» с известным американским слоганом 1960-х годов «No justice, no peace» («Не будет справедливости — не будет мира») проходят не только в Тбилиси, но также в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и других городах.

По вечерам к митингу на проспекте Руставели присоединяются участники «гневных маршей» представителей различных профессиональных и социальных групп: студенты, отельеры, рестораторы, рабочие и так далее.

При этом в отличие от декабря, когда на том же месте происходили ожесточенные столкновения между оппозиционерами и силовиками, сейчас акции проходят мирно. «Они превратились в спокойную рутину,— сказал “Ъ” бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию (2012–2016 годы) Паата Закареишвили.— Оппозиция сохраняет "высокую температуру" процесса и ждет 31 марта, когда состоится многотысячный митинг».

По его словам, ни у властей, ни у оппозиции «нет пока решающего ударного потенциала» и «обе стороны ждут, когда устанет соперник». «Они ждут, кто моргнет первым»,— добавил собеседник «Ъ», характеризуя продолжающуюся «войну нервов».

Оппозиционные политики участвуют в митингах исключительно в личном качестве. Лидеры всех четырех оппозиционных коалиций, преодолевших на парламентских выборах пятипроцентный барьер, неоднократно говорили: после 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем по членству Грузии в ЕС, «оппозиционное движение приобрело надпартийный характер». «Мы не организаторы. Это истинно народный протест, отражающий волю всего грузинского народа: подальше от России и поближе к Европе»,— объяснила «Ъ» одна из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Санкций им мало

Зато грузинские оппозиционные партии активно работают на Западе, добиваясь введения жестких санкций против ГМ и ее основателя Бидзины Иванишвили. Сейчас их усилия в основном направлены на Лондон, поскольку значительная часть капитала господина Иванишвили размещена в британских офшорах.

За прошедшее время оппозиция добилась приостановки права голоса грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, введения Вашингтоном при администрации президента Джо Байдена визовых и финансовых санкций против Бидзины Иванишвили (но пока не против членов его семьи, на которых миллиардер переоформил свое имущество), а также ограничений в отношении сотен грузинских чиновников, судей, полицейских и бизнесменов, близких к ГМ.

ЕС, где интересы грузинских властей активно лоббирует Венгрия, не смог ввести аналогичные санкции, но отменил визовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов.

Некоторые оппозиционные деятели считают все эти меры, а также нынешний градус протеста недостаточными. Например, основатель либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе уверен, что переломить ситуацию сможет лишь «глубокий экономический кризис». А он, по словам политика, наступит, только если Запад прекратит любую финансовую помощь Грузии, граждане перестанут платить налоги, откажутся оплачивать газ и электроэнергию, а черноморские порты Поти и Батуми объявят о полной забастовке либо их блокируют активисты оппозиции.

Тем временем партия Михаила Саакашвили упрекает коллег в том, что те недостаточно активно добиваются освобождения бывшего президента, тогда как именно он, по мнению генсека ЕНД Петра Цискаришвили, «остается наиболее сильной фигурой в оппозиции». Напомним, Михаил Саакашвили последние годы отбывал шестилетний срок заключения за превышение служебных полномочий. А 12 марта его дополнительно приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату госсредств в бытность президентом в 2004–2013 годах.

Другие оппозиционные лидеры — Мамука Хазарадзе, Ника Гварамия, Георгий Гахария — действительно не педалируют тему освобождения третьего президента страны и даже не называют его политзаключенным. Свою позицию они объясняют тем, что Михаил Саакашвили непопулярен среди их избирателей.

«Темные делишки реакционных глобалистских сил»

Власти Грузии тем временем тоже не бездействуют в ожидании «генерального сражения» 31 марта либо 9 апреля — в день принятия Верховным советом Грузинской ССР декларации о независимости в 1991 году.

Примерно 4 тыс. оппозиционных активистов уже оштрафованы каждый на 5 тыс. лари (примерно $1,8 тыс.) за участие в акциях по перекрытию городских проспектов. Сотни госслужащих, участвовавших в митингах, уволены под предлогом «реорганизации ведомств». Десятки студентов отчислены из вузов. Больше 50 человек арестованы и ожидают приговора по обвинениям в групповом насилии и порче государственного имущества в ходе декабрьских столкновений.

Параллельно с этим правящая партия ужесточает законодательство, в частности приняла в первом чтении закон «О регистрации иностранных агентов», вернула в Уголовный кодекс статью об «измене родине» и инициировала новый закон о СМИ, позволяющий Комиссии по регулированию коммуникаций лишать телекомпании лицензий в случае «несбалансированной поддержки» оппозиционных сил.

Одновременно с этим руководители страны усиливают риторику против западной «глобальной партии войны» и «глубинного государства», которые, по их неоднократному заявлению, «по-прежнему пытаются открыть на Кавказе второй фронт против России».

Один из лидеров ГМ депутат Ладо Кахадзе признал в беседе с «Ъ», что его партия надеется на «дальнейшую маргинализацию оппозиции», которая, по его мнению, «опасно маневрирует на грани мира и войны с Россией» и «пытается перейти через эту грань в сторону войны». По утверждению депутата, грузинская оппозиция «зависима и действует в соответствии с приказами определенных сил на Западе».

«(Президент США.— “Ъ”) Дональд Трамп частично приоткрыл завесу над темными делишками реакционных глобалистских сил,— описал ситуацию собеседник “Ъ”.— Эти силы с помощью грузинской пятой колонны добивались дестабилизации в Грузии, но грузинский народ вместе с нами смог избежать войны».

Упоминание президента Трампа стало «общим знаменателем» комментариев противостоящих в Грузии сторон. Как правящая партия, так и оппозиция наняли в США высокооплачиваемых лоббистов, работающих в Белом доме и на Капитолийском холме. ГМ пытается культивировать в команде Дональда Трампа мысль о том, что нынешняя грузинская оппозиция — это «продукт зловредной политики» экс-президента Джо Байдена. Тем временем лоббисты оппозиции проталкивают в Конгрессе Megobari Act («мегобари» по-грузински — «дружеский») предусматривающий персональные и секторальные санкции против Грузии и грузинских властей, в частности за «подавление демократии».

Георгий Двали, Тбилиси