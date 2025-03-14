Лукашенко: Россия и Белоруссия могут прийти к единому парламенту

Россия и Белоруссия могут создать единый парламент, если стороны будут к этому готовы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая в Совете федерации России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

«Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому»,— сказал глава Белоруссии (трансляцию выступления вел канал БЕЛТА).

Господин Лукашенко также заявил, что Москва «никогда не потеряет» Минск. Он добавил, что, несмотря на стремление Белоруссии наладить отношения с западными странами, отношения с Россией всегда будут в приоритете для республики.

Вчера глава Белоруссии провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Тогда господин Путин заявил, что на следующий день, 14 марта, Александр Лукашенко выступит в Совете федерации России.

Подробнее о переговорах президентов — в материале «Ъ».