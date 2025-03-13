Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за российские энергоресурсы
Президент США Дональд Трампа не стал продлевать действие лицензии американского Минфина 8L, позволявшей иностранным компаниями проводить расчеты за энергоресурсы России через российские банки, находящиеся под санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню»,— сказала госпожа Левитт (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что вопрос о дальнейших шагах находится на рассмотрении Министерства финансов.
Срок действия документа (pdf.) истек 12 марта 2025 года. Лицензия 8L разрешала транзакции с некоторыми российскими банками для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей.
На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники писало, что Белый дом поручил Минфину США изучить варианты смягчения санкций в отношении энергетической отрасли России. Как уточняло агентство, изменение санкционной политики может произойти в случае, если Москва согласится на прекращение боевых действий на Украине. 7 марта Российский союз промышленников и предпринимателей и Торговая палата США провели переговоры по вопросу смягчения экономических ограничений.
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