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Володин поручил депутатам рассмотреть предложения СКР по электросамокатам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить предложения СКР по безопасному использованию электросамокатов. После этого депутаты должны внести в Госдуму соответствующие инициативы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Правильно, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем. <...> Необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: и пешеходов, и автоводителей, и самих пользователей электросамокатов»,— приводит слова господина Володина пресс-служба Госдумы.

О каких именно предложениях СКР идет речь, в Госдуме не уточнили. Но привели статистику, представленную главой ведомства Александром Бастрыкиным: за первое полугодие 2024 года в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли три ребенка, еще 354 — пострадали. Во всех случаях правила передвижения нарушили водители СИМ, говорится в сообщении Госдумы. Также в палате отметили, что законом не предусмотрены условия допуска электросамокатов к участию в дорожном движении, что препятствует привлечению к ответственности водителей СИМ, участвовавших в ДТП.

11 марта Минтранс России анонсировал поправки к ПДД, согласно которым самокатчики приравниваются к водителям транспортных средств, будут обязаны проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД. В Госдуме на рассмотрении находится проект поправок в КоАП РФ о штрафах за катание вдвоем и создание помех пешеходам. Проект прошел первое чтение в июле 2024 года. Кроме того, МВД, по данным «Ъ», планирует обязать владельцев СИМ регистрировать транспорт и получать номера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокатам повышают градус ответственности».

Полина Мотызлевская

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