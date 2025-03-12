Кадыров опубликовал кадры с российскими солдатами в трубопроводе в Судже

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры из трубы газовой магистрали, по которой российские бойцы сумели выйти в тыл формирований ВСУ в Курской области в районе Суджи. Господин Кадыров напомнил, что среди военнослужащих, участвовавших в операции «Поток», находились и бойцы чеченского спецназа «Ахмат».

В видеоролике, который Рамзан Кадыров опубликовал в своем Тelegram-канале видно российских военных, которые остановились для передышки во время перехода. Форма и лица служащих испачканы грязью, они негромко переговариваются. Ранее один из бойцов, принимавший участие в операции заявлял «Известиям», что для маскировки им приходилось действовать «в полной тишине».

Бойцы сводного штурмового отряда преодолели около 12 км внутри газового трубопровода ныне отключенного от сети магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. В ночь на 9 марта они вышли в тыл силам ВСУ у города Суджа и нанесли внезапный удар по украинским военнослужащим. Глава Чечни заявил, что эта атака «вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных» операций ВС России.

На данный момент 10-тысячная украинская группировка, расположенная в районе города Суджа может лишиться снабжения и попасть в окружение. Маршруты подвоза боеприпасов и эвакуации украинских военных находятся под российским огневым контролем. Западные СМИ пишут о начавшемся отступлении ВСУ из региона. Кроме того сегодня появились кадры с российскими военными в центре Суджи.

Подробнее о боях в районе Суджи читайте в материале «Ъ».