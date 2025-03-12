Forbes рассказал об отходе основных сил ВСУ из Курской области
По информации американского журнала Forbes, основная часть украинских сил, включая наиболее боеспособные бригады, покинула Курскую область и перемещена на украинскую сторону границы.
Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP
«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения»,— приводит издание слова украинского источника. Вывод войск Forbes связывает с успешными действиями российских беспилотников, ударами которых удалось перерезать снабжение группировки ВСУ в Судже, а также кратным превосходством в численности войск.
Отметим, что об отводе части сил из Курской области сообщала и российская сторона. Так, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ перебросили под Красноармейск и на юг ДНР две бригады с курского направления, чтобы «залатать дыры» на этих участках фронта.
Российская армия перешла в наступление в Курской области в выходные, освободив среди прочего населенные пункты Лебедевка, Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. 11 марта Минобороны сообщило, что от ВСУ удалось очистить еще 12 сел. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что российская армия почти обошла со всех сторон Суджу в Курской области.
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