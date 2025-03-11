США и Украина договорились заключить соглашение по полезным ископаемым

По итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский поручили своим правительствам завершить подготовку документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Спринчак / ТАСС Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

«Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины»,— cледует из итогового заявления, опубликованного главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Соглашение предполагает создание инвестиционного фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Дональд Трамп говорил, что за счет сделки США смогут компенсировать средства, потраченные на военную помощь Украине. Соглашение планировалось подписать на встрече президентов США и Украины в Белом доме 28 февраля, однако переговоры сорвались из-за их спора по российско-украинскому конфликту.

О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».

Лусине Баласян