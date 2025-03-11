США и Украина создадут переговорные группы по установлению мира

США и Украина договорились сформировать переговорные группы для обсуждения устойчивого мира. На встрече в Саудовской Аравии украинская делегация приняла предложение об установлении 30-дневного прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reu, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reu, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian

«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины»,— говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте президента Украины.

Как указано в заявлении, США обязались обсудить все конкретные предложения с Россией. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что ждет положительного ответа со стороны Москвы на предложение о 30-дневном перемирии «как можно скорее». Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц также сказал, что в ближайшие несколько дней он проведет разговор «со своим российским коллегой».

О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».