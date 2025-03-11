«Всегда думала, что до нас не дойдет»

В Видном под Москвой в результате ночной атаки беспилотников были повреждены несколько многоэтажных жилых домов. Корреспондент “Ъ” Полина Мотызлевская вместе с местными жителями наблюдала последствия «прилетов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следы от атаки БПЛА на фасаде жилого дома в Видном

Фото: Полина Мотызлевская, Коммерсантъ Следы от атаки БПЛА на фасаде жилого дома в Видном

Фото: Полина Мотызлевская, Коммерсантъ

Днем жильцы комплекса «Видный берег» в Видном столпились возле домов №5 и №6 на улице Западный квартал. Люди стояли, задрав головы,— они рассматривали поврежденные окна и балконы на верхних этажах. А когда шеи затекали — эмоционально обсуждали ночную атаку беспилотников, периодически отгоняя подростков, норовивших пробраться через красные ленты ограждения.

«Ужас, конечно. Я дочку свою — ей пять лет — не могла успокоить вообще. Как же она плакала! — вспоминала жительница соседнего дома.— Мы сами испугались. Некоторые соседи так испугались, что уехали в другое место временно пожить. А нам вот некуда ехать».

На дворовой парковке мужчины осматривали машины, посеченные осколками. Они удивлялись, что кто-то уже успел закрыть выбитые стекла пленкой и скотчем. «Нашей стороне повезло, всего три машины. А с другой стороны дома намного больше прилетело»,— сказал мужчина, показывая на торец дома №5. Кусок его обшивки упал прямо на автомобили жильцов.

Пожилая женщина жаловалась соседу на операторов и телевизионных корреспондентов, не проявивших к ней должного сострадания: «Хоть бы один спросил: "Как вы? Вам нужна психологическая помощь?" А я бы вот от психологической помощи не отказалась бы! Нет же, чаи гоняют, кино свое снимают!» Сосед кивал, вздыхал, а затем решил тоже поделиться впечатлениями:

— Да, не каждый готов к такому. Я сначала подумал, что это вообще гром…

— Во-о-от! — перебила его соседка.— Первый раз когда ударило, я тоже подумала про гром. Бывает же такой сильный гром. Или колесо как будто лопнуло. Но когда второй раз громыхнуло, я услышала громкий мужской крик — а потом кто-то начал на этаже орать: «Выбегаем! Быстрее!» Я сразу же побежала одеваться…

— У нас же тут еще стройка постоянно. Мало ли чего там громыхает на стройке…— продолжал размышлять сосед.

— Да, стройка эта… Я еще такая наивная в некотором плане. Вот когда говорили про Белгород там, про Курск — всегда думала, что нас не коснется, до нас не дойдет.

— Я предполагал, конечно. Но надеялся на гром!

Возвращающиеся из школы дети интересовались последствиями ночного налета не меньше взрослых. Кинув на асфальт мешки со сменкой, они фотографировали квартиры с выбитыми оконными рамами. Те, кто жил неподалеку, хвастались, что проснулись от грохота, и в красках рассказывали, как родители спешно надевали на них куртки и ботинки.

Мальчик лет двенадцати несколько минут стоял молча возле дома №5. Затем он опустил голову и едва слышно сказал: «Не могу остановиться, зырю и зырю». Рядом группа ребят постарше разгоряченно спорила, кто из них был ближе к опасности.

«А ниче тот факт, что я живу на 16-м этаже, а взорвалось на 21-м?!» — крикнул один из них.

Впрочем, были и те, кто не увидел в ночных событиях ничего особенного.

«Да ладно, че там. Ни хрена страшного — подумаешь, звук и все!» — раздраженно произнесла молодая женщина, протискиваясь через толпу, собравшуюся на тротуаре возле «Пятерочки». Из магазина вышел мужчина в спортивном костюме — с большим пакетом и двенадцатью рулонами туалетной бумаги. Из-за сильного ветра он долго не мог прикурить от зажигалки, где уже почти закончился газ.

— Да, там вот, где магазин, почти полностью в доме снесло балкон. Громыхало, с пяти утра не сплю,— зевнув, пожаловался он.

— Вас эвакуировали?

— Сам вышел. Мне привычно. Я участник СВО, вернулся вот только неделю назад. Привычно мне, в общем…

Он начал уходить, но затем обернулся и с улыбкой добавил: «Хотя плохая привычка, конечно».

Полина Мотызлевская