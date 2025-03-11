В Москве обломки одного из 60 сбитых дронов повредили кровлю дома

В результате падения обломков сбитого беспилотника один из домов в Москве получил незначительные повреждения кровли, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с 04:35 мск над регионом было сбито 60 дронов.

Повреждения кровли, как отметил господин Собянин, получил дом, расположенный на Домодедовской улице. Telegram-канал Mash пишет, что, помимо кровли, на верхнем этаже дома ударной волной выбило несколько окон.

Большая часть из 60 беспилотников была сбита на Раменским городским округом и городским округом Домодедово, следует из сообщений мэра. В аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и вылет рейсов из-за опасности атаки БПЛА.