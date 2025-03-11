В Подмосковье при атаке БПЛА девять человек ранены, один погиб

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что наибольшее число пострадавших и разрушений в результате падения беспилотников зафиксировано в трех муниципалитетах Подмосковья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области

В Ленинском городском округе (Видное) обломки БПЛА ранили шестерых человек, включая четырехлетнего ребенка. Пострадавшие получили небольшие ранения, их жизни ничего не угрожает. Также дроны упали на территории складов компаний «Москокс» и «Сантехкомплект», но там обошлось без жертв.

В Домодедово на парковке у производственного комплекса компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин госпитализированы с травмами головы. Один из них находится в реанимации. После падения обломков начался пожар, в результате которого сгорело более 20 автомобилей. В деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, ее состояние оценивается как тяжелое.

В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек с жалобами на стресс, госпитализация не потребовалась. Повреждено семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, а в поселке Софьино загорелась кровля частного дома. Пожарные оперативно локализовали возгорание.

По информации Минобороны, за эту ночь средства ПВО сбили 337 БПЛА. Над Москвой и Подмосковьем был сбит 91 беспилотник. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда было сбито 158 БПЛА.