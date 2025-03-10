Главные новости за 10 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывший первый заместитель председателя комитета по образованию Наталия Сафонова возглавила ООО «Завод "Знамя победы"» в преддверии строительства производства трубопроводной арматуры и электрических приводов на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на Парнасе, сообщил «Деловой Петербург». Инвестиции в проект оценивают в 10 млрд рублей. По словам госпожи Сафоновой, нет ничего необычного в переходе из системы образования в сферу промышленного производства. Во всех сферах, где работала чиновница, она была ответственной за финансы. Тем не менее, в связи с возможными изменениями в холдинге, роль экс-зампреда комитета по образованию может трансформироваться «во что-то другое».

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и Московская пивоваренная компания заявили о повышении отпускных цен в среднем на 10-15%. Это произошло вслед за аналогичным решением холдинга «Объединенные пивоварни» и AB InBev Efes. Среди основных причин называется увеличение размера акциза на продукцию и нестабильность курса валют, поскольку большую часть сырья производителям приходится импортировать. Как отмечают эксперты рынка, отпускные цены в настоящее время подняли уже почти все российские производители пива. Собеседник «Ъ» в одной из крупных пивоваренных компаний заявил, что помимо повышения акциза росту цен способствуют также высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 21% и общий рост инфляции.

В отношении задержанных похитителей букетов с Пискаревского мемориального кладбища возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), сообщили 10 марта в региональном ГУ МВД. Фигурантами по делу проходят 39-летний мужчина и его 27-летняя спутница. Поначалу, после задержания, им инкриминировалось мелкое хулиганство.

Группа Arsenal выходит на рынок туристического бизнеса. Об этом сообщил «Новый проспект» со ссылкой на владельца строительной компании Арсения Лаптева. Упор будет сделан на организацию индивидуальных туров. Новое туристическое агентство будет работать в Петербурге и ОАЭ, рассказал изданию господин Лаптев. «Сложно сейчас со стройкой. Диверсифицируемся, расширяемся. Девелопмент — это экосистема, которая формируется вокруг застройщика. Это сервисы гостеприимства, сдача в аренду, организация притока клиентов, ресторанов. Все это звенья одной цепи»,— пояснил владелец компании-девелопера.

По итогам 2024 года объем закупок государственных и муниципальных учреждений Ленобласти у малого и среднего бизнеса вырос в два раза и превысил 84 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании областного правительства заявила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 47-го региона Светлана Нерушай. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя представленные цифры, поручил региональным ведомствам и органам МСУ не снижать объемы и количество закупок у малого бизнеса, а также использовать для этого специализированную площадку для заключения контрактов «Электронный магазин Ленинградской области».

На 87-м году жизни скончался поэт, автор текста на музыку Глиэра «Гимн великому городу» Олег Чупров. Печальную новость со ссылкой на его вдову Людмилу Чупрову 10 марта сообщил «Петербургский дневник». «Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный. Он сотрудничал со всеми писательскими организациями, помогал молодым поэтам, вел семинары»,— приводит издание слова госпожи Чупровой.

Комплекс по переработке отходов (КПО) «Кингисепп» получил лицензию от Росприроднадзора, сообщила 10 марта пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области АО «УК ООЛО». Теперь объект официально запущен и может принимать отходы. Технологическая схема КПО «Кингисепп» предусматривает обработку 100% поступивших на объект твердых коммунальных отходов (ТКО). Использование различных сепараторов, отбор вторичных материальных ресурсов, а также технология биокомпостирования позволит утилизировать и вовлечь в хозяйственный оборот 50% от входящего объема (массы) отходов, заверяет регоператор.

Бывший гендиректор ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба городского управления СК России 10 марта. По данным ведомства, фигурант, являясь главой организации, был обязан в том числе осуществлять управление многоквартирным домом 73А по Гороховой улице. Он достоверно знал о том, что здание находится в аварийном состоянии, однако не настаивал на ремонте.

Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Петербургу и Ленобласти закрепило на праве оперативного управления за Горным университетом комплекс, состоящий из трех зданий и двух земельных участков (общая площадь — свыше 31 тыс. кв. м). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Отмечается, что комплекс был передан вузу для создания современного студенческого кампуса.

В Петербурге суд по ходатайству следствия отправил под стражу уроженца Ухты, которому вменяют подстрекательство в похищении подростка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. Двух других фигурантов этого дела — 18-летнего петербуржца и 29-летнего жителя Сосногорска (Республика Коми) — задержали накануне. По версии следствия, они по заданию неких «кураторов» похитили 16-летнего подростка, который, по предварительным данным, занимался обналичиваем денег и присвоил себе чужие средства.

Житель Гатчины был задержан по подозрению в оправдании теракта. Речь идет о взрыве машины на Севере Москвы, который произошел в июле 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В результате взрыва во дворе дома на Синявинской улице в Москве 24 июля пострадали двое супругов. Вечером того же дня суд заочно арестовал Евгения Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ. Сам фигурант признался, что подложил бомбу под автомобиль, перед этим собрав ее под контролем куратора из СБУ.