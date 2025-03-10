Пивоваренная компания «Балтика» заявила о повышении отпускных цен на 10-15%

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и Московская пивоваренная компания заявили о повышении отпускных цен в среднем на 10-15%. Это произошло вслед за аналогичным решением холдинга «Объединенные пивоварни» и AB InBev Efes. Среди основных причин называется увеличение размера акциза на продукцию и нестабильность курса валют, поскольку большую часть сырья производителям приходится импортировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты рынка, отпускные цены в настоящее время подняли уже почти все российские производители пива. Собеседник «Ъ» в одной из крупных пивоваренных компаний заявил, что помимо повышения акциза росту цен способствуют также высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 21% и общий рост инфляции.

В то же время продолжает дорожать и импортное пиво — это связано не только с колебаниями курса рубля, но и с увеличившимися в конце 2024 года пошлинами на ввоз такой продукции из недружественных стран с €0,1 до €1 за 1 литр.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в целом зафиксировали резкое снижение производства напитков.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пиво отпустило цены».

Андрей Цедрик