КПО «Кингисепп» начал официально принимать отходы в Ленобласти

Комплекс по переработке отходов (КПО) «Кингисепп» получил лицензию от Росприроднадзора, сообщает 10 марта пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области АО «УК ООЛО». Теперь объект официально запущен и может принимать отходы.

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КПО «Кингисепп» — первый реализованный инвестиционный проект УК ООЛО стоимостью 4 млрд рублей. Изначально ввод объекта планировался на 2022 год, однако сроки его запуска неоднократно переносились. Завод сможет принимать 300 тыс. тонн отходов в год из восьми южных районов Ленинградской области: Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Тосненского, Сланцевского, Гатчинского, Лужского и города Сосновый Бор.

Технологическая схема КПО «Кингисепп» предусматривает обработку 100% поступивших на объект твердых коммунальных отходов (ТКО). Использование различных сепараторов, отбор вторичных материальных ресурсов, а также технология биокомпостирования позволит утилизировать и вовлечь в хозяйственный оборот 50% от входящего объема (массы) отходов, заверяет регоператор.

Ранее «Ъ-СПб» писал о заявлении губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, что к 2027 году регион начнет обрабатывать 100% всех собираемых ТКО, а объем переработки коммунальных отходов увеличится с 12% до 25%. Кроме того, глава 47-го региона сообщил о переносе срока ввода КПО Рахья с 2026 на 2027 год.

Александра Тен