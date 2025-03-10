После похищения букетов с Пискаревского кладбища возбуждено уголовное дело

В отношении задержанных похитителей букетов с Пискаревского мемориального кладбища возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), сообщили 10 марта в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фигурантами по делу проходят 39-летний мужчина и его 27-летняя спутница. Поначалу, после задержания, им инкриминировалось мелкое хулиганство.

«Ъ-СПб» писал, что похитителей цветов с Пискаревского кладбища задержали рано утром 8 марта, когда они грузили в автомобиль 12-й по счету букет. Полицию вызвал охранник мемориального объекта.

Андрей Цедрик