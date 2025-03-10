Автор текста гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров скончался на 87-м году жизни

На 87-м году жизни скончался поэт, автор текста на музыку Глиэра «Гимн великому городу» Олег Чупров. Печальную новость со ссылкой его вдову Людмилу Чупрову 10 марта сообщил «Петербургский дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальная библиотека Республики Коми Фото: Национальная библиотека Республики Коми

«Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный. Он сотрудничал со всеми писательскими организациями, помогал молодым поэтам, вел семинары»,— приводит издание цитату госпожи Чупровой.

Олег Чупров родился в Республике Коми, окончил Литературный институт им. Горького. Работал журналистом, всю свою жизнь прожил в Ленинграде — Петербурге.

Песни на его стихи исполняли такие звезды советской эстрады как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев и многие другие. Также Олега Чупрова знали, как поэта для детей. В преддверии 300-летия Санкт-Петербурга со стихотворением «Державный град коронован красотою…» он стал победителем конкурса на текст городского гимна.

О дате прощания и месте похорон Олега Чупрова пока не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 82-м году жизни скончался композитор и педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории Геннадий Банщиков.

Андрей Цедрик