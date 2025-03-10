Жителя Гатчины задержали по подозрению в оправдании теракта в Москве

Житель Гатчины был задержан по подозрению в оправдании теракта. Речь идет о взрыве машины на севере Москвы, который произошел в июле 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В результате взрыва во дворе дома на Синявинской улице в Москве 24 июля пострадали двое супругов. Вечером того же дня суд заочно арестовал Евгения Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ. Сам фигурант признался, что подложил бомбу под автомобиль, перед этим собрав ее под контролем куратора из СБУ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд отправил в СИЗО подозреваемого в призывах к терактам.

Дарья Астанина