Экс-главу жилкомсервиса будут судить за обрушившийся флигель дома на Гороховой

Бывший гендиректор ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба городского управления СК России 10 марта.

По данным ведомства, фигурант, являясь главой организации, был обязан в том числе осуществлять управление многоквартирным домом 73А по Гороховой улице. Он достоверно знал о том, что здание находится в аварийном состоянии, однако не настаивал на ремонте.

В итоге 20 декабря 2023 года в здании обрушился флигель, там располагались шесть квартир и одно нежилое помещение. Инцидент создал реальную угрозу для местных жителей. На имущество обвиняемого уже наложили арест в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Ранее «Ъ-СПб» писал об обрушении дома. После многочисленных проверок здание было решено отремонтировать. После реконструкции дом либо продадут на торгах, либо используют в городских программах капремонта.

Андрей Маркелов