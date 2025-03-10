Петербургский застройщик Arsenal открывает собственное турагентство в ОАЭ

Группа Arsenal выходит на рынок туристического бизнеса. Об этом сообщает «Новый проспект» со ссылкой на владельца строительной компании Арсения Лаптева. Упор будет сделан на организацию индивидуальных туров.

Новое туристическое агентство будет работать в Петербурге и ОАЭ, рассказал изданию господин Лаптев. «Сложно сейчас со стройкой. Диверсифицируемся, расширяемся. Девелопмент — это экосистема, которая формируется вокруг застройщика. Это сервисы гостеприимства, сдача в аренду, организация притока клиентов, ресторанов. Все это звенья одной цепи»,— пояснил владелец компании-девелопера.

На сайте сервиса по поиску работы и персонала hh.ru появилась вакансия руководителя туристического направления Arsenal. Потенциальному сотруднику необходим опыт работы с VIP-клиентами и международными подрядчикам. Также нужно быть готовым к командировкам в Китай, Дубай и Турцию, а в обязанности будет входить «организация и предоставления индивидуального туристического продукта».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительный холдинг «КВС» закрыл сделку по покупке бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге.

Артемий Чулков