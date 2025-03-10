«Горному» передали имущественный комплекс площадью 31 тыс. кв. м под новый кампус

Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Петербургу и Ленобласти закрепило на праве оперативного управления за Горным университетом комплекс, состоящий из трех зданий и двух земельных участков (общая площадь — свыше 31 тыс. кв. м). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Отмечается, что комплекс был передан вузу для создания «современного» студенческого кампуса. В пресс-службе Росимущества добавили, что инициатива направлена на увеличение числа студентов и расширение образовательных программ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на базе Горного университета открылись две новые лаборатории Центра компетенций «БелАЗ».

Дарья Астанина