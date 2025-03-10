Уиткофф: США не прекращали передачу Украине разведданных для обороны

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон не прекращал передачу Киеву разведданных, используемых для обороны. Вопрос об обмене подобной информацией делегации США и Украины обсудят в Саудовской Аравии 12 марта, рассказал господин Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«CША никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев»,— сказал спецпосланник США в эфире Fox News (цитата по Reuters).

Стив Уиткофф войдет в состав американской делегации на встрече в Саудовской Аравии. По его словам, США ожидают «значительного прогресса» в переговорах с Украиной. В частности, по вопросу соглашения о совместной разработке украинских полезных ископаемых. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны были подписать его на встрече 28 февраля, но переговоры завершились раньше времени из-за разногласий.

После спора лидеров в Белом доме США приостановили военную помощь Украине, в том числе передачу разведданных. Сегодня, 10 марта, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти возобновил обмен разведывательной информацией. Белый дом связывал помощь Украине с готовностью ее властей к прекращению огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разведывательное исправление».

Лусине Баласян