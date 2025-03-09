Рубио и Сикорский поскандалили из-за Маска

Поссорившийся недавно с Илоном Маском госсекретарь США Марко Рубио вступил в заочную перепалку в соцсетях с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Как сообщает польский телеканал TVP, господин Рубио отреагировал на комментарии господина Сикорского по поводу возможного отключения системы спутниковой связи Starlink для Украины. Ранее о вероятности отключения написал в X сам основатель компании SpaceX, провайдера связи Starlink, Илон Маск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радослав Сикорский (слева) и Марко Рубио в феврале 2025 года

Фото: Jacquelyn Martin / AP Радослав Сикорский (слева) и Марко Рубио в феврале 2025 года

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Комментируя слова господина Маска, Радослав Сикорский напомнил, что за Starlink для Украины платит Польша — «около $50 млн в год». «Опустим этичность угроз в адрес жертвы агрессии, но если SpaceX окажется ненадежным провайдером, нам придется искать других поставщиков»,— написал польский министр.

Марко Рубио ответил на это в X, что «никто не угрожает отрезать Украину от Starlink», и добавил, что господин Сикорский «выдумывает». «И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина уже давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас уже стояли бы у границ Польши»,— заметил глава Госдепа. В беседу включился и сам Илон Маск. Под постом господина Рубио он написал: «Госсекретарь Рубио все говорит правильно». В ответе Радославу Сикорскому он был не столь учтив: «Помолчи, человечек. Вы платите копейки от всей стоимости. И замены Starlink нет».

Вашингтон дал понять, что не будет мириться с неуступчивостью Киева,— в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».

Алена Миклашевская