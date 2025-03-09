Трамп ожидает скорого заключения сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по-прежнему ожидает заключения соглашения по украинским редкоземельным металлам. Об этом он сказал телеканалу Fox News.

«Да, я так думаю»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Подписание сделки в феврале сорвалось после публичной ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Reuters сообщало, что вскоре страны могут вернуться к подписанию сделки, но Белый дом это опроверг. Позже президент Соединенных Штатов анонсировал «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов в США.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов. Господин Трамп поддержал эту идею.

Подробности — в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».