Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи, сообщает «Рёнхап». Суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: JEON HEON-KYUN / POOL / Pool / Reuters Юн Сок Ёль

Фото: JEON HEON-KYUN / POOL / Pool / Reuters

Экс-президент подал запрос в Центральный окружной суд Сеула в прошлом месяце, оспаривая законность обвинений, выдвинутых против него из-за объявления военного положения 3 декабря. Суд согласился с его аргументами, что позволило бывшему главе государства выйти на свободу.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент Юн Сок Ёлю 14 декабря. Его задержали 15 января. 19 января суд постановил взять его под стражу по делу о мятеже против конституционного строя. 23 января дело о мятеже президента передали в прокуратуру. Если бывшего президента признают виновным в восстании, его могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».