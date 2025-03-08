Президент Южной Кореи покинул Сеульский центр заключения

Южнокорейская прокуратура постановила выполнить решение суда об освобождении президента Юн Сок Ёля из-под стражи, сообщает «Рёнхап». Сегодня, 8 марта, Юн Сок Ёль вышел из Сеульского центра заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль приветствует сторонников после выхода из Сеульского центра заключения Фото: Kim Do-hun / Yonhap / AP Сторонники Юн Сок Ёля Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль покидает Сеульский центр заключения Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Сторонники Юн Сок Ёля размахивают флагами Южной Кореи и США Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль садится в автомобиль после освобождения из Сеульского центра заключения Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль приветствует сторонников после выхода из Сеульского центра заключения Фото: Kim Do-hun / Yonhap / AP Сторонники Юн Сок Ёля Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль покидает Сеульский центр заключения Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Сторонники Юн Сок Ёля размахивают флагами Южной Кореи и США Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Юн Сок Ёль садится в автомобиль после освобождения из Сеульского центра заключения Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

На выходе чиновник поблагодарил суд за проявленные «мужество и решимость в исправлении беззакония». По данным агентства, он уже вернулся в президентскую резиденцию.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 14 декабря. На следующий день его задержали. 19 января суд постановил взять Юн Сок Ёля под стражу по делу о мятеже против конституционного строя, ему грозил пожизненный срок или смертная казнь.

Подробности — в публикации «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».