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Коммерсантъ FM
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Президент Южной Кореи покинул Сеульский центр заключения

Южнокорейская прокуратура постановила выполнить решение суда об освобождении президента Юн Сок Ёля из-под стражи, сообщает «Рёнхап». Сегодня, 8 марта, Юн Сок Ёль вышел из Сеульского центра заключения.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Юн Сок Ёль приветствует сторонников после выхода из Сеульского центра заключения

Юн Сок Ёль приветствует сторонников после выхода из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Do-hun / Yonhap / AP

Сторонники Юн Сок Ёля

Сторонники Юн Сок Ёля

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Юн Сок Ёль покидает Сеульский центр заключения

Юн Сок Ёль покидает Сеульский центр заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Сторонники Юн Сок Ёля размахивают флагами Южной Кореи и США

Сторонники Юн Сок Ёля размахивают флагами Южной Кореи и США

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Юн Сок Ёль садится в автомобиль после освобождения из Сеульского центра заключения

Юн Сок Ёль садится в автомобиль после освобождения из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Юн Сок Ёль приветствует сторонников после выхода из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Do-hun / Yonhap / AP

Сторонники Юн Сок Ёля

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Юн Сок Ёль покидает Сеульский центр заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Сторонники Юн Сок Ёля размахивают флагами Южной Кореи и США

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Юн Сок Ёль садится в автомобиль после освобождения из Сеульского центра заключения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

На выходе чиновник поблагодарил суд за проявленные «мужество и решимость в исправлении беззакония». По данным агентства, он уже вернулся в президентскую резиденцию.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 14 декабря. На следующий день его задержали. 19 января суд постановил взять Юн Сок Ёля под стражу по делу о мятеже против конституционного строя, ему грозил пожизненный срок или смертная казнь.

Подробности — в публикации «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

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