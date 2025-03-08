Президент Южной Кореи покинул Сеульский центр заключения
Южнокорейская прокуратура постановила выполнить решение суда об освобождении президента Юн Сок Ёля из-под стражи, сообщает «Рёнхап». Сегодня, 8 марта, Юн Сок Ёль вышел из Сеульского центра заключения.
На выходе чиновник поблагодарил суд за проявленные «мужество и решимость в исправлении беззакония». По данным агентства, он уже вернулся в президентскую резиденцию.
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 14 декабря. На следующий день его задержали. 19 января суд постановил взять Юн Сок Ёля под стражу по делу о мятеже против конституционного строя, ему грозил пожизненный срок или смертная казнь.
Подробности — в публикации «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».