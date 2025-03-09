ГИБДД предупредила о повышенном транспортном потоке у «УГМК Арены» 10 марта

Около «УГМК Арены» в Екатеринбурге ожидается увеличение транспортного потока в понедельник, 10 марта, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция предупреждает о возможных затруднениях в движении»,— отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В ГИБДД рекомендовали водителям воспользоваться общественным транспортом «для минимизации рисков образования заторов и обеспечения безопасности дорожного движения». «При передвижении на личном транспорте призываем водителей заранее планировать маршруты следования, учитывая вероятные изменения в организации движения»,— добавили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции отметили, что экипажи ДПС будут осуществлять контроль на основных участках дорог, обеспечивая оперативное реагирование на возникающие сложности. «За нарушение парковки транспортные средства будут эвакуировать на специализированную стоянку»,— подчеркнули в ведомстве.

В понедельник, 10 марта, ХК «Автомобилист» сыграет первый матч на новой арене с московским ЦСКА. Ранее свердловская команда базировалась в КРК «Уралец», 26 февраля хоккейный клуб провел в нем прощальный матч.

Строительство «УГМК Арены» началось в 2019 году на месте снесенной в марте 2018 года телебашни. Отмечалось, что возведение ледовой арены обойдется в 10-13 млрд руб., позже стоимость объекта увеличилась до 23 млрд руб. Возведение «УГМК Арены» завершилось в начале февраля 2025 года. Площадь многофункциональной площадки составляет 111,6 тыс. кв. м, комплекс может вместить 12 тыс. зрителей спортивных мероприятий и 15 тыс. зрителей концертов. На «УГМК Арене» будут проводить хоккейные матчи, турниры по фигурному катанию, керлингу, спортивной гимнастике, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта, а также выставки, шоу и концерты.

Василий Алексеев