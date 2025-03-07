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Началась продажа билетов на первый матч «Автомобилиста» на «УГМК Арене»

Продажи билетов на первый матч хоккейного клуба «Автомобилист» на новой «УГМК Арене» стартовали 7 марта в 17:00, сообщили в пресс-службе клуба.

Болельщики ХК "Автомобилист"

Болельщики ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Болельщики ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловская команда сыграет с московским ЦСКА 10 марта. Для покупки билетов разработан специальный сайт, болельщиков просят заранее зарегистрироваться, чтобы избежать неудобств.

5 марта состоялся тестовый запуск продаж билетов на ограниченное количество мест. Тестовые продажи позволили выявить особенности в работе системы, которые были скорректированы к старту продаж 7 марта.

Билеты на матч 10 марта можно приобрести только отстояв очередь на сайте. Сейчас в очереди находятся более 3 тыс. посетителей.

Напомним, строительство «УГМК Арены» завершилось в начале февраля. Первой игрой на новой ледовой арене стал тестовый матч «Автомобилиста» с «Толпаром».

Полина Щуцкая

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