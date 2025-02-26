«Автомобилист» провел прощальный матч в «Уральце»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» провел прощальный матч на КРК «Уралец». Его соперником был казанский «Ак Барс», которого хозяева выиграли со счетом 2:1 (1-0, 1-1, 0-0). «Автомобилист» в начале марта переедет на новую Ледовую арену УГМК, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Торжественное вбрасывание шайбы провел автор первой голевой передачи ХК «Автомобилист» в КХЛ Андрей Субботин. Счет в матче открыл Ник Эберт, однако во втором периоде гости забили ответную шайбу. В конце второго периода Брукс Мэйсек забил гол, установив окончательный счет в матче.

По итогам игры «Автомобилист» набрал 81 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он продолжает держать за собой второе место.

Матч стал юбилейным, 1000-м в КХЛ для «Автомобилиста». В логотип юбилейного матча вписаны имена 297 игроков и 12 главных тренеров, представлявших клуб за 15 лет в КХЛ.

Напомним, строительство «УГМК-арены» завершили в начале февраля. Ее открытие состоится 10 марта, а первый матч КХЛ на новой арене «Автомобилист» проведет с московским ЦСКА, билеты на эту игру поступят в продажу 7 марта.

Полина Щуцкая