В Екатеринбурге началось строительство ледовой арены УГМК

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступила к строительству ледовой арены в Екатеринбурге. Торжественный запуск времени до окончания возведения объекта произвели министр строительства России Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Ожидается, что это будет домашняя арена для хоккейного клуба «Автомобилист». Ее вместимость должна составить 15 тыс. зрителей. Окончание строительства — 30 июня 2022 года. Кроме хоккея, в арене будет развиваться еще 11 спортивных дисциплин (баскетбол, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства). Здание также можно будет использовать для крупных конференций и концертов. Под ареной планируется парковка на 500 машин.

Особое внимание, по словам строителей, будет уделено благоустройству вокруг спортивного объекта. Вблизи него планируется обустроить урбан-зону и зеленую зону для отдыха горожан, вдоль набережной Исети около арены будет создана прогулочная площадка. Со стороны улицы Декабристов планируется создать зону объектов культурного наследия, в продолжение улицы Народной Воли будет возведен пешеходный мост.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, ледовый дворец станет одной из основных площадок проведения Универсиады-2023. «Городу давно необходим такой объект, надеюсь, что все у нас получится. Поздравляю всех с этим большим начинанием. Городу Екатеринбургу – ура!»,— сказал Андрей Козицын.

Ранее господин Козицын сообщал, что возведение ледовой арены обойдется порядка €120-140 млн. Комплекс строится около цирка на месте снесенной в марте 2018 года телебашни.

Дарья Соколова