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Коммерсантъ FM
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В Ростовской области отражена атака БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО нейтрализовала атаку беспилотников на регион. По его словам, БПЛА были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах.

«По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Точное количество сбитых БПЛА врио губернатора не назвал.

Вечером 7 марта, по данным Минобороны, над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника. В ночь на 8 марта с целью обеспечения безопасности полетов приостановили работа аэропортов Владикавказа и Грозного. В Ставропольском крае объявлена угроза атаки БПЛА.

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События СВО за март

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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