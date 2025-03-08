В Ростовской области отражена атака БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО нейтрализовала атаку беспилотников на регион. По его словам, БПЛА были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах.

«По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Точное количество сбитых БПЛА врио губернатора не назвал.

Вечером 7 марта, по данным Минобороны, над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника. В ночь на 8 марта с целью обеспечения безопасности полетов приостановили работа аэропортов Владикавказа и Грозного. В Ставропольском крае объявлена угроза атаки БПЛА.