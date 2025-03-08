Аэропорт Петербурга приостанавливал работу

Росавиация сообщила, что в 5:35 мск прием и отправку воздушных судов прекратил аэропорт Санкт-Петербурга. В 6:15 он возобновил работу. На запасной аэродром ушел один рейс.

В ведомстве добавили, что в 5:35 приостановил работу аэропорт Ярославля. Там уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 марта прием и отправку самолетов приостанавливали шесть аэропортов. В Волгограде и Саратове ограничения сняты. Во Владикавказе и Грозном они продолжают действовать.