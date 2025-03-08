В Брянской области после атаки БПЛА загорелось предприятие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Стародуб загорелось промышленное предприятие. Кроме того, пострадала жительница Стародубского муниципального округа.

«На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавшая женщина получила осколочные ранения. Ее доставили в районную больницу.

Ранее Минобороны России заявило, что над Брянской областью были уничтожены девять беспилотников. Всего, по данным ведомства, вечером 7 марта над территорией России сбили 43 БПЛА.