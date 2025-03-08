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Коммерсантъ FM
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В Брянской области после атаки БПЛА загорелось предприятие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Стародуб загорелось промышленное предприятие. Кроме того, пострадала жительница Стародубского муниципального округа.

«На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавшая женщина получила осколочные ранения. Ее доставили в районную больницу.

Ранее Минобороны России заявило, что над Брянской областью были уничтожены девять беспилотников. Всего, по данным ведомства, вечером 7 марта над территорией России сбили 43 БПЛА.

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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