Над территорией России сбили 43 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:15 до 22:45 мск силы ПВО уничтожили 43 беспилотника. Они были сбиты в небе над пятью регионами и акваторией Азовского моря.

Как сообщило ведомство в Telegram, над Краснодарским краем сбит 21 БПЛА, над Брянской областью — девять БПЛА, над Ростовской областью — четыре, над Белгородской областью — два, над Курской областью — один. В небе над Азовским морем уничтожены еще шесть беспилотников.

В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате атаки БПЛА начался пожар на перерабатывающем предприятии. Один человек получил осколочные ранения.