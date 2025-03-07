«Я верю Путину». Главное из пресс-конференции Трампа в Белом доме

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме сказал, что США проще добиваться урегулирования российско-украинского конфликта с Владимиром Путиным. Также американский лидер высказался о торговых пошлинах и ядерной программе Ирана. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Фото: Leah Millis / Reuters

О России и Украине

Я верю Путину. Я думаю, что мы очень хорошо ладим с Россией. Нам намного сложнее находить общий язык с Украиной.

У Украины нет карт на руках, а у России есть все карты.

Я не знаю, хотят ли на Украине решить проблему. Если не хотят, то мы больше не будем в этом участвовать.

Думаю, Путин бьет Украину сильнее, чем прежде. Каждый в такой ситуации поступал бы таким образом.

Если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование.

Самая сложная часть — решение самого конфликта. Гарантии безопасности можно определить потом.

Я бы хотел прекратить огромные выплаты Украине. Джо Байден раздавал деньги как воду.

Лидеры Европы не представляют, как решить украинский кризис. Но зато знаю я.

Об Иране

Нельзя позволить Ирану получить ядерный боезаряд. Впереди нас ждут интересные деньки.

Что-то очень скоро произойдет. Надеюсь, это будет мирное соглашение, но другой вариант тоже решит проблему.

О пошлинах