«Я верю Путину». Главное из пресс-конференции Трампа в Белом доме
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме сказал, что США проще добиваться урегулирования российско-украинского конфликта с Владимиром Путиным. Также американский лидер высказался о торговых пошлинах и ядерной программе Ирана. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме
Фото: Leah Millis / Reuters
О России и Украине
- Я верю Путину. Я думаю, что мы очень хорошо ладим с Россией. Нам намного сложнее находить общий язык с Украиной.
- У Украины нет карт на руках, а у России есть все карты.
- Я не знаю, хотят ли на Украине решить проблему. Если не хотят, то мы больше не будем в этом участвовать.
- Думаю, Путин бьет Украину сильнее, чем прежде. Каждый в такой ситуации поступал бы таким образом.
- Если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование.
- Самая сложная часть — решение самого конфликта. Гарантии безопасности можно определить потом.
- Я бы хотел прекратить огромные выплаты Украине. Джо Байден раздавал деньги как воду.
- Лидеры Европы не представляют, как решить украинский кризис. Но зато знаю я.
Об Иране
- Нельзя позволить Ирану получить ядерный боезаряд. Впереди нас ждут интересные деньки.
- Что-то очень скоро произойдет. Надеюсь, это будет мирное соглашение, но другой вариант тоже решит проблему.
О пошлинах
- Мы можем ввести против Канады ответные пошлины на молочную продукцию и на древесину. Можем сегодня, можем подождать понедельника-вторника.
- Китай облагает высокими пошлинами американскую продукцию. ЕС также действует в отношении США ужасно и недобросовестно.
- Индия уже согласилась значительно снизить пошлины.